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Vali Atay tarihi Yukarı Mahalle pazarında
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, TARİHİ YUKARI MAHALLE PAZARINI ZİYARET ETTİ ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ. ATAY, PAZARYERİ HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.
DÜZCE 26.10.2020, 13:14
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Düzce Valisi Cevdet Atay, tarihi Yukarı mahalle pazarını ziyaret etti esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Atay, pazaryeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Düzce’de Korona Virüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 7 gün 7 konu 7 denetim sloganıyla başlatılan denetimler Düzce’de de devam ediyor.
Vali Cevdet Atay, hafta sonu Akçakoca ilçesinde bulunan Tarihi Yukarı Mahalle Yöresel Pazarında esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Vali Atay vatandaşlarla tek tek ilgilenirken diğer yandan pazardaki çocuklara da oyuncak dağıttı.
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