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Vali Atay, sporculara başarılar diledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yaz spor okullarını ziyaret ederek, bir araya geldiği sporculara başarılar diledi.

DÜZCE 26.06.2022, 09:45
Vali Atay, sporculara başarılar diledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yaz spor okullarını ziyaret ederek, bir araya geldiği sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yaz spor okullarında eğitim sürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da, Bahçeşehir Spor Kompleksinde devam eden eğitimlere, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ile birlikte katıldı. Eğitmenler ile bir araya gelen heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sporcularla da sohbet eden Vali Atay, çalışmalarında başarılar diledi.

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