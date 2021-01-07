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Vali Atay şehit annesini ziyaret etti
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 1992 yılında Silvan ilçesinde şehit olan Turgut Duman’ın annesi Saniye Duman’ı evinde ziyaret etti.
DÜZCE 07.01.2021, 13:18
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 1992 yılında Silvan ilçesinde şehit olan Turgut Duman’ın annesi Saniye Duman’ı evinde ziyaret etti.
Vali Cevdet Atay, Cumayeri ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. İlçelere yaptığı ziyaretlerde her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden Vali Cevdet Atay, 1992 yılında vatan toprağı için canını hiçe sayarak Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde şehadete yürüyen Şehit Turgut Duman’ın annesi Saniye Duman’ı evinde ziyaret etti.Vali Atay, şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirterek Şehit annesi Saniye Duman’a bir talebinin olup olmadığını sordu. Şehit annesi Duman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.
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