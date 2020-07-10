Vali Atay, Sarıkaya Mağarasını inceledi
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, YIĞILCA’NIN SARIKAYA KÖYÜNDE BULUNAN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 10 MAĞARASINDAN BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLEN SARIKAYA MAĞARASINI ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca’nın Sarıkaya köyünde bulunan ve Türkiye’nin en büyük 10 mağarasından birisi olarak gösterilen Sarıkaya Mağarasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Türkiye’nin en büyük 10 mağarası arasında kalıyor. Mağaranın tanıtımı için çalışmalar bir yandan sürdürülürken, bir yandan da İl Özel İdaresi tarafından ikinci etap ışıklandırma çalışmaları sürdürülüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Sarıkaya Mağarasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin’den mağara hakkında bilgi alan Atay, düzenlemeler ile mağaranın tanıtımının daha iyi bir sürece getirilmesi için çalışma yapacaklarını belirtti.
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