Son Dakika
Vali Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Düzce Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek görevi, başındaki sağlık personelinin yeni yılını kutladı.
DÜZCE 02.01.2021, 20:57
4
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Düzce Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek görevi, başındaki sağlık personelinin yeni yılını kutladı.
Vali Cevdet Atay sağlık çalışanlarını unutmadı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden Vali Atay’ı Rektör Prof Dr. Nigar Demircan Çakar, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay tarafından karşılandı. Vali Atay, bu zorlu süreçte görev yapan herkese teşekkür etti.Akabinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne de ziyarette bulunan Atay, görevleri başındaki sağlık personelimizin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|15
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Ankaragücü
|15
|15
|18. Gençlerbirliği
|14
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|17
|23
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Wolverhampton
|16
|21
|14. Arsenal
|16
|20
|15. Newcastle
|15
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Real Betis
|17
|20
|10. Cádiz
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|16
|18
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü