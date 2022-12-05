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Vali Atay, okulların açıldığı ilk gün çocukları yalnız bırakmadı
DÜZCE(İHA) –Düzce’de deprem sonrası ara verilen okullar 5 Aralıkta eğitim öğretime başladı. Vali Cevdet Atay, okulların açıldığı ilk günde öğrencileri yalnız bırakmayarak okulları gezdi.
DÜZCE 05.12.2022, 18:59
DÜZCE(İHA) –Düzce’de deprem sonrası ara verilen okullar 5 Aralıkta eğitim öğretime başladı. Vali Cevdet Atay, okulların açıldığı ilk günde öğrencileri yalnız bırakmayarak okulları gezdi.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında tatil edilen okullar 5 Aralık günü tekrar eğitim öğretime başladı. Düzce Valiliği okula gidemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı açıkladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, okulların açıldığı ilk günde öğrencileri yalnız bırakmayarak okulları gezdi. Atay, öğretmen, öğrenciler ve velilerle sohbet etti.