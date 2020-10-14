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Vali Atay okul ziyaretlerine devam ediyor
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, İL GENELİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAN OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR. VALİ ATAY SON OLARAK GÖLYAKA’DA BULUNAN ANAOKULU’NU ZİYARET EDEREK MİNİKLERLE BİR ARAYA GELDİ.
DÜZCE 14.10.2020, 13:21
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Vali Atay son olarak Gölyaka’da bulunan Anaokulu’nu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.
Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitim süreci başladı. Sürecin başlamasının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’de ki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Vali Atay, Gölyaka Anaokulu’nu ziyaret etti. Atay burada minik öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti ve “Çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı, şanlı tarihini bilen, devletine milletine hayırlı iyi bireyler olarak yetiştirmeliyiz” dedi.
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