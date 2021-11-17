Vali Atay okul inşaatlarını yakından takip ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Karacahacımusa Mahallesinde inşaattı devam eden Cevat Şahin Anaokulunda incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, yapımı devam eden okul inşaatlarını yakından takip ediyor. Vali Atay, Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Karahacımusa Mahallesinde yapımı devam eden, Cevat Şahin Anaokulu binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.