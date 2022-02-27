Vali Atay, öğrencilerle bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte Hamiyet Sevil Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce’de okulları ziyaretlerini sürdüren Vali Cevdet Atay, son olarak Akçakoca’da bulunan Hamiyet Sevil Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Vali Atay, öğrencilerin dersleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sınıflara giren Vali Atay, sınava girecek öğrencilere başarılar dilemesinin ardından okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul hakkında bilgiler alan Atay, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında da fikir alışverişi yaptı.