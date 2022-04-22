Vali Atay, minik öğrencilerle resim yaptı

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, anaokulu öğrencileriyle birlikte resim yaptı.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Hayallerim Kağıtta Resim Şenliği" düzenlendi. Programa Vali Cevdet Atay, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 22 anaokulundan 210 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, anaokulu öğrencileri eğlenceli anlar yaşadı. Ellerine aldıkları boyalarla hayallerini kağıda döken öğrenciler, oyun parkında da gönüllerince eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tadını çıkardı.

Programda konuşan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, "2001 yılında sıradan bir yarışmayla başlayan etkinlik şenliğe dönüştürüldü. 20 yıldır geleneksel hale getirdik ve şenliğimizi düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.

Etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelen Vali Atay ise onlarla birlikte resim çizdi. Keyifli zaman geçiren miniklere çeşitli hediyeler de takdim edildi.