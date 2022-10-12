Vali Atay minik öğrencilerle bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, hayırsever Nursel Demirel tarafından yaptırılan Albay Talat Demirel Anaokulunu ziyaret etti. Atay, öğrencilerle sohbet etti, resimli kitapları inceledi.

Vali Cevdet Atay, beraberinde kurmayları ile birlikte eğitim öğretim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Atay bu sefer, hayırsever Nursel Demirel tarafından eşi Albay Talat Demirel adına yaptırılan anaokulunda minik öğrencilerle bir araya geldi. Tek tek sınıfları gezen Atay’a okul Müdürü Serap Yamak, bilgiler verdi.

Vali Atay, okul müdürü Serap Yamak, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.