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Vali Atay minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, okula uyum haftası kapsamında okula giden minik öğrencileri ziyaret ederek onların heyecanlarına ortak oldu.
DÜZCE 03.09.2021, 10:24
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, okula uyum haftası kapsamında okula giden minik öğrencileri ziyaret ederek onların heyecanlarına ortak oldu.
Uyum Haftası kapsamında okula giden öğrencileri Vali Cevdet Atay ziyaret etti. Atay, Konuralp İlk Okulunda ve anaokulunda ilk defa okula başlayan minik öğrencilerin okul heyecanlarına ortak oldu.
Vali Cevdet Atay, öğretmen, öğrenci ve velilere başarılı ve sağlıklı bir yıl diledi.