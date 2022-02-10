Vali Atay minik öğrencilere misafir oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ki uygulamalı anaokulunda bulunan minik öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce’de uygulamalı olarak eğitim veren anaokullarından birisi olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anaokulunu Vali Cevdet Atay ziyaret etti. Okulda bulunan okul öncesi bölümü öğrencileri anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek hem derslere giriyor hem de uygulamalı eğitim alıyor. Vali Atay’da Düzce’de uygulamalı olarak eğitim veren anaokulunu ziyaret etti. Burada okul yöneticilerinden bilgi alan Vali Atay, daha sonra minik öğrenciler ile bir araya geldi. Vali Atay ile birlikte aynı sırada oturan minik öğrenciler merak ettikleri soruları sordular. Vali Cevdet Atay’da minik öğrencilere çeşitli sorular sorarak derslerinde başarılar diledi.