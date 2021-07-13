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Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Atay’a kurban vekalet belgesini İl Müftüsü Rüstem Can teslim etti.

DÜZCE 13.07.2021, 13:30
Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Atay’a kurban vekalet belgesini İl Müftüsü Rüstem Can teslim etti.

Düzce’de de kurbanını vekaleten kesmek veya bağışlamak isteyenler, ilgili kurumlara başvurularını yapmaya başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay da vekaletle kurban kesimi organizasyonuna destek olmak amacıyla kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı. Atay’a kurban vekalet belgesini İl Müftüsü Rüstem Can takdim etti.
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