Vali Atay, kültürel miras taşıyıcılarını ziyaret ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak belirlenen sanatçıları ziyaret ediyor.

Vali Cevdet Atay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilde belirlenen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Vali Atay ilk olarak hüsn-i hat sanatçısı Ebubekir Altıok’u ziyaret etti. Yapılan çalışmaları tek tek inceleyen Atay, daha sonra ebru sanatçısı Yusuf Parlak’ın çalışma ofisini ziyaret etti.