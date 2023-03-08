Son Dakika
Vali Atay kadınlar gününde şehir ve gazi annelerini unutmadı
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çocukları şehit ve gazi olan anneleri evinde ziyaret ederek günlerini kutladı.
DÜZCE 08.03.2023, 17:19
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çocukları şehit ve gazi olan anneleri evinde ziyaret ederek günlerini kutladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vali Cevdet Atay’da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Şehit Ufuk Baysan’ın Annesi Hanife Baysan ve Gazi Doğan Özkartal’ın ailesini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.