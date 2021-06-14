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Vali Atay, Jandarmanın 182. Yılını kutladı

Düzce’de Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Komutanlar Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

DÜZCE 14.06.2021, 13:11
Vali Atay, Jandarmanın 182. Yılını kutladı

Düzce’de Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Komutanlar Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce’de sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya ve beraberindeki komutanlar Düzce Valisi Cevdet Atay’ı ziyaret etti. Vali Atay, “Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.
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