Vali Atay istihdama ve mevsimlik işçilere yönelik toplantılara başkanlık yaptı

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında istihdam ve mevsimlik geçici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi toplantısı yapıldı.

Vali Atay Başkanlığı’nda, Düzce çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü il istihdam ve mesleki eğitim kurulu dönem toplantısı ve mevsimlik geçici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi toplantısı yapıldı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda; ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacı, istihdam konularında etkinlik ve verimliliği arttırmak gibi konular konuşularak ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunuldu.

Yapılan üçüncü toplantıda, 2022 yılına kadar olan veriler analiz edilerek daha önceki toplantıda alınan kararların neticeleri tahlil edildi. Gerekli görülen politikaların hayata geçirilmesi için bir dizi yeni kararlar alındı. Düzce özelinde kalıcı ve verimli istihdam sağlayarak nitelikli, gelişen ve süreklilik arz eden bir iş piyasası modeli ortaya çıkarıldı.

Stratejilerin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısının ardından, mevsimlik geçici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi toplantısına geçildi. Toplantı da ise Düzce’ye fındık sezonunda gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin seyahat, konaklama, eğitim, çalışma, sosyal etkinlik ve psikolojik destek konularıyla ilgili planlanan projeler ve alınması gereken tedbirler katılımcı kurum temsilcilerinin önerileri de dikkate alınarak istişare edildi. Ayrıca kurumlara görevleri tevdi edilmiş daha önceki yıllarda uygulanan stratejilerin geliştirilmesine yönelik yeni kararlar alındı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirler alındı

Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin altında ücret verilemeyeceği belirlendi. İşverenler tarafından fındık harman makinasında tecrübesiz ve bilgisiz kişiler çalıştırılmayacağı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınacağı, meskûn mahalde gece 24:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında fındık harman makinası çalıştırılmayacağı dair konular konuşuldu. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının gerekli eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.