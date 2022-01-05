Vali Atay, Hükümet konağının tapusunu aldı

DÜZCE (İHA) – Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, Hükümet konağına ait tapu senedi tablosunu takdim etti.

Düzce Valiliği ile birlikte bir çok kamu ve kurumun bir arada olduğu Hükümet konağının tapu senedi Düzce Valisi Cevdet Atay’a takdim edildi. Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca ve beraberindeki heyet Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Düzce’de ki tapu ve kadastro konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılmasının ardından ziyaretin anısına bölge müdürü Akkoca, Cevdet Atay’a hükümet konağına ait tapu senedi tablosunu takdim etti.