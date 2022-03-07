Vali Atay, hizmet aracını inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Mobil Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı, Düzce’de de Ağa Mahallesi’nde hizmet veriyor. Ağa Mahallesi’nde temaslarda bulunan Vali Cevdet Atay, mobil hizmet aracını da inceledi. Personellerle bir araya gelen Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.