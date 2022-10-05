Vali Atay, hafızlık şampiyonunu ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye geneli Hafızlık Yarışması’nda birinci olan Nuran Erva Yüksel ve ailesini makamında ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Türkiye geneli Hafızlık Yarışması’nda birinci olan, Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Nuran Erva Yüksel, ailesi

Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Vali Atay, Nuran Erva Yüksel’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.