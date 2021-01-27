Vali Atay fizik tedavi hastanesini inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağlı Muncurlu ek hizmet binasında bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Sağlık Müdürü Yılmaz tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin son durumu ve merkezde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler atardı.

Akabinde Vali Atay, merkezde yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.