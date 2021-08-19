banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Protein tozunda yatan tehlike!
Protein tozunda yatan tehlike!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Bitcoin'de işler tersine döndü!

Vali Atay fındık işçileri ile sohbet etti

DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın toplanması sürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’da Kutlu Köyünde yaptığı ziyarette fındık hasadı yapan işçilerle sohbet etti.

DÜZCE 19.08.2021, 12:19
Vali Atay fındık işçileri ile sohbet etti

DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın toplanması sürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’da Kutlu Köyünde yaptığı ziyarette fındık hasadı yapan işçilerle sohbet etti.

Türkiye’nin kuzeyinde binlerce vatandaşın geçimini sağlayan fındığın hasadı devam ediyor. Vali Cevdet Atay’da Kutlu Köyündeki fındık üreticilerini ve fındık hasadı yapan işçileri ziyaret ederek hasbihal etti. Hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Atay, işçilere de kolaylıklar diledi.

Yorumlar (0)
31°
açık