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Vali Atay, esnafları ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri İstanbul ve Gaziantep Caddesi üzerinde ki esnafları ziyaret ederek, pandemi süreci ile ilgili bilgilendirmeler de bulundu.

DÜZCE 18.09.2021, 11:16
Vali Atay, esnafları ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri İstanbul ve Gaziantep Caddesi üzerinde ki esnafları ziyaret ederek, pandemi süreci ile ilgili bilgilendirmeler de bulundu.

Korona virüs salgını sonrasında kontrollü normalleşme ile birlikte tamamen açılan esnaflar, pandemi kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri de İstanbul Caddesi ve Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan esnafları tek tek ziyaret etti. Korona virüs salgını ile mücadele de esnafların almış olduğu kuralları tek tek denetleyen Vali Atay’a, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Jandarma Komutanı Alb. Naci Akkaş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’da eşlik etti. Esnafların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen protokol üyeleri pandemi şartlarına uyan esnaflara teşekkür ederek bilgilendirmelerde bulundu.

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