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Vali Atay, elektrikli araç üreten fabrikayı gezdi
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, GÜMÜŞOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN VE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETEN VOLTA MOTOR FİRMASINI GEZDİ ÜRETİLEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTERLARI İNCELEDİ.
DÜZCE 08.08.2020, 12:07
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova organize sanayi bölgesinde bulunan ve elektrikli araç üreten Volta Motor firmasını gezdi üretilen elektrikli motosiklet, elektrikli scooterları inceledi.
Vali Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Volta Motor fabrikasını ziyaret etti. Atay, fabrikanın faaliyet alanları hakkında yetkililerden bilgi alıp, üretim alanlarında elektrikli motosiklet, elektrikli scooterları inceledi.
Yetkililer “Amacımız toplumsal açıdan herkesin ortak sorunu olan ulaşımı güvenli, ekonomik ve keyifli hale getirmek ve Dünyada elektrikli araç piyasasında tanınan ve aranan bir marka olmak” olduğunu belirttiler.
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