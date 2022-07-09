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Vali Atay Düzcelilerin Kurban Bayramı’nı kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Merkez Büyük Camii avlusunda Düzceli vatandaşların bayramını kutladı.

DÜZCE 09.07.2022, 13:29
Vali Atay Düzcelilerin Kurban Bayramı’nı kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Merkez Büyük Camii avlusunda Düzceli vatandaşların bayramını kutladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzceli hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Merkez Büyük Cami avlusunda kılınan bayram namazı sonrası Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere diğer protokol üyeleri ile birlikte hem cemaatin hem de Düzceli vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Atay, "Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize, ilimize ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm Düzceli hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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