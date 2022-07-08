Vali Atay Düzcelileri sosyal medya hesabından uyardı

Düzceli vatandaşlara bayram dahilinde trafik kuralları önerilerinde bulunan Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli yolculuklar diledi. "Bayram sevincini doya doya yaşamak için; emniyet kemerini takınız, hız kurallarına uyunuz ve seyir halinde telefon kullanmayınız" yazarak sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.