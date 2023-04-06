Vali Atay, depremzede aile ile iftar yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Düzce’ye gelerek hayatlarını süren depremzede aile birlikte iftar yaptı onlarla sohbet etti.

Asrın deprem felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İki büyük depremi yaşamış evi hasar gören yada yıkılan depremzedeler batıya gelerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Düzce’de 5 bin 294 kişi yakınlarının yada kendilerine tahsis edilen evlerde kalırken 591’i ise yurtlarda kalıyor. Depremzede aileleri sık sık ziyaret eden Vali Cevdet Atay, kurmaylarıyla birlikte Zehra Ercan ve ailesini ziyaret ederek onlarla iftar yaptı. İftar sonrası ise Atay, depremzede aile ile sohbet etti.