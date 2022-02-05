Vali Atay, değerlendirme toplantısına katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde organize edilen Kalkınma Ajansları Değerlendirme toplantısına katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımları ile Kalkınma Ajansları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’da programa katılarak Düzce’nin de bulunduğu kalkınma ajansı projeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.