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Vali Atay çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

DÜZCE 21.07.2021, 10:39
Vali Atay çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Vali Cevdet Atay, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu, sevgi ve hoşgörünün ifadesi olan Kurban Bayramı münasebetiyle çalmadık kapı bırakmadı. Şehit ailelerini, bayramı görev başında geçirenleri, huzurevinde kalan yaşlıları, sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Atay bayramlarını kutladı.

Atay, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk, ile birlikte Fatih Mahallesindeki Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi ve Hamidiye Mahallesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret ederek çocuklarımızın bayram sevinçlerine ortak oldu.
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