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Vali Atay canlı yayınla derse katıldı
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, UZAKTAN EĞİTİM VEREN 23 NİSAN İLKOKULUNA ZİYARETTE BULUNDU CANLI YAYINDA DERSE KATILDI.
DÜZCE 03.09.2020, 09:04
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, uzaktan eğitim veren 23 Nisan İlkokuluna ziyarette bulundu canlı yayında derse katıldı.
Vali Cevdet Atay, uzaktan eğitimle başlayan 23 Nisan İlkokulu’nda incelemelerde bulundu. Okulu gezen Vali Atay bir süre öğretmenler sohbet etti ardından ise canlı derse katıldı. Bir anda karşılarında Vali Atay’ı görün öğrenciler ise şaşkınlık yaşadılar.
Vali Atay öğrencileri selamlayarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve öğrencilere başarı diledi.
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