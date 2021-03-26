Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay İl Özel İdaresi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Kalıcı İşyerlerinde yapılan tadilat çalışmalarını inceledi.

Düzce’de 1999 yılında meydana gelen iki büyük deprem sonrasında iş yerleri yıkılan esnaf için yapılan ve şu anda Düzce İl Özel İdaresi’nin hizmet verdiği Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan binanın bakımı yapılıyor. Vali Cevdet Atay, tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek Genel Sekreter Hayri Şen’den yapılanlar hakkında bilgiler aldı.