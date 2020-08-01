Vali Atay bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, KURBAN BAYRAMINDA ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI, TEK TEK EVLERİNDE ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI KUTLADI “SİZLERİN EMRİNİZDEYİM” DEDİ. ŞEHİT YAKINLARI VALİ ATAY’IN ZİYARETİNDEN DOLAYI MUTLU OLDUKLARINI SÖYLEDİLER.
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramında şehit ailelerini unutmadı, tek tek evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı “Sizlerin emrinizdeyim” dedi. Şehit yakınları Vali Atay’ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.
Son kararname ile Düzce’ye atanan ve kısa zamanda kente adapte olan Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin dört bir yanını geziyor. Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını da unutmayan Vali Cevdet Atay, yanında İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.
Vali Atay, “Bu şehrin valisi olarak sizlerin emrinizdeyim” dedi ve Kurban Bayramlarını kutladı. Şehit yakınları Vali Atay’ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.
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