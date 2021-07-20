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Vali Atay bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı’nda şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Bayramda şehit ailelerini tek tek ziyaret etti.

DÜZCE 20.07.2021, 11:33
Vali Atay bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı’nda şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Bayramda şehit ailelerini tek tek ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit Ziya Çakmak’ın Oğlu Ahmet Çakmak ve ailesini, Şehit Murat Demir’in annesi Tülay Demir’i, Şehit Osman Çatana’nın Annesi Nuriye Çatana ve ailesini, Şehit Selamet Topuz’un annesi Ümmühan Topuz, Babası Sebahattin Topuz ve ailesini ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı. Atay, şehit aileleri ile hasbihal etti.
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