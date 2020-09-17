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Vali Atay Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya katıldı
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERLE İLGİLİ VİDEO KONFERANS TOPLANTISINA KATILDI.
DÜZCE 17.09.2020, 14:47
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili video konferans toplantısına katıldı.
81 il valisinin yanı sıra İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanlarının yer aldığı toplantıda, pandemi de illerin genel durumu, salgının önlenmesine yönelik alınan ek tedbirler ve il bazında yapılması gerekenler değerlendirildi.
Düzce’den toplantıya Vali Cevdet Atay ile birlikte Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya’da katıldı.
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