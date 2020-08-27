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Vali Atay, asfalt serme çalışmasını inceledi
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, GEÇTİĞİMİZ AKÇAKOCA’DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ SONRASINDA BÜYÜK TAHRİBAT ALAN YOLDA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE YAPILAN ASFALTLAMA ÇALIŞMASINI İNCELEDİ
DÜZCE 27.08.2020, 14:37
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz Akçakoca’da meydana gelen sel felaketi sonrasında büyük tahribat alan yolda İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan asfaltlama çalışmasını inceledi.
2019 yılında Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel, su taşkınları ve heyelanlar nedeni ile Akçakoca’da Uğurlu ve Hemşin köylerini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışmaları başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmasını Düzce Valisi Cevdet Yılmaz ve Kaymakam Yasin Öztürk beraber inceledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen’den bölgede yapılan asfaltlama ile ilgili bilgiler alan Vali Atay, personeli özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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