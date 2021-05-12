Vali Atay Arife Gününü Cumayeri İlçesine Ayırdı

Vali Cevdet Atay, Ramazan Bayramı Arife gününü Cumayeri ilçesinde şehit yakınlarıyla bayramlaşarak geçirdi. Bu kapsamda sabah saatlerinde Cumayeri İlçesi’ne giden Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler hem şehit aileleri ile hem görevli polis ve jandarma ekipleriyle hem de vatandaşlar ile bayramlaştılar.

Düzce Valisi Cevdet Atay’a Cumayeri ziyaretinde Kaymakam Haluk Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutan vekili Jand. Yarbay Çağatay Arpaçay ile kurum müdürleri eşlik etti. Vali Cevdet Atay Cumayeri ziyaretine 1992 yılında Diyarbakır ili Silvan ilçesinde Şehit olan Jandarma Er Turgut Duman ile 1992 yılında Diyarbakır ili Silvan ilçesinde Şehit olan Jandarma Er Nusret Akar’ın ailesini ziyaret ederek başladı. Burada ailelerle bir süre sohbet eden Vali Atay ve beraberindekiler, ayrıca şehit ailelerinin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Daha sonra Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, ilçede görevli polislerle de bayramlaştılar. Cumayeri ziyaretinin son bölümünde ise Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler ilçe halkıyla bir süre sohbet ederek, vatandaşların bayramını kutladılar.