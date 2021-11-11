banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Vali Atay "12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe"

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 22 yıl önce yaşanan Düzce Depremi ile ilgili yayınladığı mesajında, “Deprem, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı” dedi.

DÜZCE 11.11.2021, 18:08
Vali Atay "12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe"

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 22 yıl önce yaşanan Düzce Depremi ile ilgili yayınladığı mesajında, “Deprem, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı” dedi.

12 Kasım 1999 Düzce Depreminin üzerinden geçen 22 yıla rağmen Düzce’de acılar hala tazeliğini koruyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’da, 12 Kasım Düzce depremi ile ilgili mesaj yayınlayarak, ’deprem öldürmez bina öldürür’ sözünün unutulmaması gerektiğini vurgulayarak “Düzce’miz, bundan 22 yıl önce 86 gün ara ile Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 2 büyük depremi yaşamıştır. Yaşanan felaket yüzlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasına, zarar görmesine neden olmuştur. 12 Kasım Düzce Depreminin yıl dönümünde, bir kez daha bu derin hüznü ve acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Talihsiz yaşadığımız bu acı tecrübe, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı. ’Deprem Öldürmez Bina Öldürür’ sözünü asla unutmamalıyız. Önceliğimiz, Can ve mal kaybını azaltmak, hasar gören kritik binaların onarımlarını kısa sürede yapmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı yönetmeliklere uygun inşa etmek olmalıdır” dedi.

“İl afet risk planı hazırlandı”

Depremlerin her zaman olacağını bu sebeple İl Afet Risk planı hazırlandığını belirten Vali Atay, “Depremler her zaman olacaktır. Önemli olan risklerin azaltılmasına öncelik veren risk yönetimini sağlamaktır. Tehlike ve risklerin önceden tespiti, olası zararların önlenmesi, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple (İRAP) il afet risk planı hazırlanmıştır. Deprem Bölgeleri Haritasına göre, yurdumuzun yüzde 92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, İlimizin de deprem tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi ve Düzce Depremi ile tedbirler artırılmış, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi bakımından çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda ilimizde başlatılan AFAD eğitim seferberliğinde yaklaşık 240 bin kişiye bu eğitimler verilmiştir. Güzel ilimizin, bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, geride kalanlara sağlıklı, mutlu, hayırlı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6