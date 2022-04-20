Vali Atay, 112 personelleriyle buluştu

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli personellerle bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Yaptığınız görev çok kutsal. İftar vaktinde bile 112’ye gelen çağrılara hızlı şekilde cevap vererek, vatandaşlara en hızlı şekilde yardımcı oluyorsunuz" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli personeller, Vali Cevdet Atay ile buluştu. Vali Atay, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde iftarını görevi başında açan jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD ekipleri ile 112 personelleriyle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Atay, "Yaptığınız görev çok kutsal. İftar vaktinde bile 112’ye gelen çağrılara hızlı şekilde cevap vererek, vatandaşlara en hızlı şekilde yardımcı oluyorsunuz. Çalışmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Atay, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ve tüm personellere kolaylıklar diledi.