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Vaaz ve irşat programları daha etkin yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vaaz ve irşat programları gerçekleştiren kişilerle değerlendirme toplantısı yapıldı. Düzce’de bundan sonra vaaz ve irşat programları daha etkin yapılması kararlaştırıldı.

DÜZCE 18.09.2021, 11:18
Vaaz ve irşat programları daha etkin yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vaaz ve irşat programları gerçekleştiren kişilerle değerlendirme toplantısı yapıldı. Düzce’de bundan sonra vaaz ve irşat programları daha etkin yapılması kararlaştırıldı.

Düzce İl Müftülüğünde kurum içi eğitim ve değerlendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz başkanlığında 2021 yılı 4. dönem vaaz irşat programı değerlendirme toplantısı yapıldı. Düzce’de yapılan tüm vaaz - irşat ile faaliyetlerin görüşüldüğü, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı ve vaaz ve irşad faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirmenin yollarının görüşüldüğü toplantıya Düzce merkez ve ilçelerinde görevli vaizler katıldı. Toplantı sonrasında alınan karar ile birlikte Düzce’de vaaz ve irşat programları daha etkin bir şekilde yapılacak.

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