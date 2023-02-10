Uzun süre bayatlamayan poğaça, kek ve kurabiye üretildi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, uzun süre bayatlamayan poğaça, kek ve kurabiye üreterek afet bölgesine gönderdi.

Sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak ve toplum değerlerini korumak adına birçok farkındalık etkinlikleri düzenleyen Düzce Üniversitesi, ülkemizin yaşadığı afette de, vatandaşların acısını hafifletmek için ilk günden beri yoğun çaba sarf ediyor. Daha önce gönderdiği gönüllü arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipmanlarının yanı sıra vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamak için de ürettiği uzun süre bayatlamayan ürünleri afet bölgesine ulaştırmayı başardı.

Ürünlere ulaşan Kahramanmaraş’taki halkın, kendileri için yapılan yardımların önemini vurgulayarak, yardımcı olan herkese teşekkür ettiklerini söyleyen Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, afetten etkilenen vatandaşlar için 192 paket üretildiğini, 50 paketinin ulaştığını ifade etti. Aynı zamanda üretime devam edileceğini de vurgulayan Mesci, Düzce Üniversitesi’nin imkanları ile depremzede vatandaşlara ulaşmaya çalışacaklarını dile getirdi.