Uzun “Peyzaj mimarlarına daha fazla görev düşecek”
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF. DR. OSMAN UZUN, “SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR ÇEVRELERİN OLUŞTURULMASINDA PEYZAJ MİMARLARINA DAHA FAZLA GÖREV DÜŞECEK” DEDİ.
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, “Sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında peyzaj mimarlarına daha fazla görev düşecek” dedi.
Yaşadığımız Covid-19 salgını sürecinin, peyzajın insanın yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Uzun, “Bu süreç, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında Peyzaj Mimarlarına daha fazla görev düşeceğini göstermiştir. Ayrıca 20 Ekim 2020 tarihi 4. Uluslararası Peyzaj günü olarak bu yıl ‘Sektörel Politikalarda Peyzaj Bütünleşmesi’ mesajıyla kutlanmaktadır. Peyzaj Günü’nün temel amacı, peyzajların kültürel mirasın, kimliğin, refahın ve yaşam ortamımızın kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda da ülke peyzajlarımıza gönül veren herkesin ‘Uluslararası Peyzaj Günü’ nü kutlarız” dedi.
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