Uzmanından viral hepatitler ve korunma yolları uyarısı

DÜZCE(İHA) – Dr. Dilek Yekenkurul, kendisinde hastalık olduğunu bilmeyen binlerce kişinin var olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. öğretim üyesi Dilek Yekenkurul, viral hepatitler ve korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Viral hepatitlerin; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yekenkurul, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserine ilerleyerek ciddi oranda hastalık ve ölüme neden olabilen, acil müdahale gerekebilen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Viral hepatitlerden etkeni hepatit B (HBV) ve hepatit C virüs (HCV) olan hastalıkların, dünyada enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri arasında yedinci ve onuncu sırada yer aldığına işaret eden Dr.

Yekenkurul, ölüme yol açan kanserler arasında da HBV’nin, tütünden sonra ikinci sırada olduğunu bildirdi.

“Çocukluk döneminde enfeksiyon geçirmemiş bireylerin sayısı arttı”

Hepatit A’nın genellikle çocukluk döneminde sorunsuz geçirilen bir enfeksiyon olduğunu dile getiren Öğretim Üyesi, “Ancak son zamanlarda çocukluk döneminde enfeksiyon geçirmemiş bireylerin sayısı arttı. Bu yüzden özellikle 2013 öncesi doğan gençlerin veya kreş ve bakımevinde çalışanların, kanalizasyon işçilerinin, sağlık çalışanları ve kronik karaciğer hastalığı olanlar gibi riskli kişilerin tarama yaptırması ve tahlil sonuçlarına göre hastalığı geçirmediyse aşılanması gerekmektedir. Ayrıca hijyenik yaşam, el yıkama ve gıda hijyenine dikkat edilmesi hepatit A’nın bulaşını önlemede önemlidir” dedi.

Hepatit B için çocukluk döneminde eskiden aşılanma yapılmadığını belirten Yekenkurul; “Ancak eski yıllarda rutin aşı programında olmaması sebebiyle 1998 öncesi doğanların aşısı yoktur. Hepatit A ve E gibi yeme-içmeyle bulaşan çeşitleri de olmakla birlikte; asıl tehlike arz eden çeşitleri (B,C,D) cinsel temas, kan yolu, vücut sıvısı, aile içi bulaş ve anneden bebeğine bulaş şeklindedir. Hatta anneden bebeğine bulaşırsa çok yüksek oranda kronikleşir” diye uyarıda bulundu.

“Kendisinde hastalık olduğunu bilmeyen binlerce kişi var”

Kronik hepatit B, C ve D’nin genellikle belirtisiz seyrettiği için şu an kendisinde hastalık olduğunu bilmeyen binlerce kişi olduğuna işaret eden Yekenkurul, “Bu yüzden tanı genellikle rastlantısal koyulur ve maalesef bu hastaların bir kısmı siroz olduktan sonra tanı almaktadır. Günümüzde hepatit B, C ve D’nin etkili tedavileri mevcuttur” dedi.

Viral hepatitlerin kontrol altına alınabilir, baskılanabilir ve korunulabilir hastalıklar olduğunu vurgulayan Dr. Yekenkurul, açıklamasını “Yeter ki bu hastalıkların farkına varalım ve geç kalmayalım. Hepatitler sessizdir, siz sessiz kalmayın” şeklinde tamamladı.