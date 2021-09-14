Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapma iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Düzce’de güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde ile mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 parça halinde 10 gram metamfetamin maddesi, 10 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.