Uyuşturucu kullanıcısı jandarma ekiplerine yakalandı

Düzce’de şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca buldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy Karakol Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gölormanı köyünde devriye görevi yaparken şüphe üzerine S.A. isimli şahsı durdurdu. Ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları aramada kağıda sarılı bir miktar kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirdi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.