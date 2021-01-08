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ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinin ismi, Düzce Belediye Meclis toplantısında alınan kararla Sosyal Psikolog-Yazar aynı zamanda fikir Adamı olan ‘Prof. Dr. Erol Güngör’ün adı verilerek Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi olarak değişti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili desteklerinden ötürü meclis üyelerine teşekkür etti.

DÜZCE 08.01.2021, 21:40
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ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinin ismi, Düzce Belediye Meclis toplantısında alınan kararla Sosyal Psikolog-Yazar aynı zamanda fikir Adamı olan ‘Prof. Dr. Erol Güngör’ün adı verilerek Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi olarak değişti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili desteklerinden ötürü meclis üyelerine teşekkür etti.

Düzce Belediye Meclisi Ocak ayı birinci oturumunda gündeme getirilen Kültür Merkezinin isminin Sosyal Psikolog, yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi maddesi, belediye meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Hemen hemen bütün eserlerinde geleneği, halk, kültür, din ve şahsiyet ile yorumlamak yolunu izleyerek kaleme aldığı konularla yakın tarihe damgasını vuran Erol Güngör, özellikle İslâm ve milliyetçiliğe yönelik yorumlarıyla büyük ilgi uyandırdı.

Özlü, “Gençlerimize ilham olsun”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür Merkezinin isminin Prof. Dr. Erol Güngör olarak değiştirilmesine yönelik yaptığı açıklamada; “Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden biri olan Erol Güngör hocamızın toplumumuz nezdinde hak ettiği karşılığı bir nebze de olsa vermek istedik. Erol Güngör, akademik çalışmalarının yanında Türk ve İslam konularında yapmış olduğu çalışmalar, ortaya koyduğu ilmi yayınlarıyla günümüze kadar gelebilen ender değerlerimizden birisidir. Bu manada Erol Güngör’ün isminin yaşatılarak gençlerimize ilham olsun ve ülkemiz tarafından da daha fazla tanınması adına yapmış olduğumuz çalışmamıza destek veren oylarıyla bunu hayata geçiren tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

BİYOGRAFİSİ;

25 Kasım 1938’de Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Kırşehir’de tamamladıktan sonra 1956’da Kırşehir Lisesi’nden mezun olarak aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümüne kaydoldu. Daha sonra Hukuk Fakültesinden ayrılıp İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. 1961 yılında bu fakülteden mezun oldu. 1961’de fakülteyi bitirince Tecrübî Psikoloji kürsüsünde asistan oldu. Fransızca ve İngilizce de öğrenen Erol Güngör, misafir profesör olan Hains’in asistanlığını yaptı ve onun ders notlarını Türkçeye çevirdi. Bu sırada Türkiye’de yeni bir bilim dalı olan Sosyal Psikolojiye yöneldi. 1965’te “Kelâmî (Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon” adlı teziyle doktor oldu. 1966’da ABD Colorado Üniversitesi’nde tanınmış sosyal-psikolog Kenneth Hammond’un daveti üzerine Amerika’ya gitti. Bu üniversitenin "Davranış Bilimleri Enstitüsü"nde milletlerarası bir ekibin araştırmalarına katıldı. Sosyal-psikoloji ders ve seminerlerini yürüttü. “Şahıslar arası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü” konulu teziyle 1970 yılında doçent oldu. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli yerlerde yazılar yazmaya devam etti. Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında görev alan Güngör, 1978 yılında "Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar" adlı teziyle profesör oldu.

1982 yılında YÖK tarafından Konya Selçuk Üniversitesi’ne rektör tayin edildi. Bu görevi sırasında 24 Nisan 1983’te geçirdiği bir kalp krizi sonucunda vefat etti.
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