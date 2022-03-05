Ünlü isimler MSM’de mutfağa girdi yemek yaptı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’nin gastronomi kenti olması için başlattığı projenin bir sonraki adımı olan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Akademi kapılarını açtı. İlk kursiyerler kendi alanlarında uzman isimlerden oluştu. Ünlü Sanatçı Nurullah Çelebi mutfağa girdi yemek yaptı.

Düzce’nin geleneksel yemeklerinin hazırlandığı ve şehrin gastronomi alanında kendini kanıtlaması amacıyla açılan Mutfak Sanatları Merkezi’nde eğitimler başladı. Yüzyıllardır çeşitli etnik kökenlerinin yemeklerini harmanlayarak coğrafi işaretli yemekler listesine giren Düzce’nin lezzetleri, adını kursiyerlerle de duyuracak.

Düzce MSM Akademinin ilk eğitim gününde konuşan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, “Düzce, Türkiye’nin küçük bir modelidir. 80 ili temsil eden vatandaşlarımız var. Turizmin bir alt kolu da yemek üzerinedir. Biz bunların tamamını bir bünyede toplayarak daha güzel hizmete sunmak için gayret gösteriyoruz. Başkanımız Dr. Faruk Özlü bize rehberlik yaptı. Gastronomi Uzmanı Neslihan Ay Hanım ve Düzce’deki lider ustamız Fedai Turgut ile geleneksel Türk mutfağını geliştirmeye çalışacağız. Dünya mutfağını da ele alacağız ve vitrine çıkacağız. Geleneksel yemeklerimizi de daha iyi nasıl yapabiliriz diye gayret göstereceğiz. Ramazan ayına kadar ücretsiz atölyelerimiz olacak. Ramazan ayından itibaren de ünlü şefler Düzce’ye davet edilecek ve ücretsiz kurs verecek. Eylül ayından itibaren 8 aylık eğitim vererek MEB onaylı sertifika vereceğiz” dedi.

Atölye takvimi MSM Düzce’de yayınlanacak

Düzce MSM Akademinin sorumlusu Neslihan Ay, “Düzce’nin coğrafi işaretli yemekleri çok fazla. Çorba hariç tüm ürünlerimizden bir menü çıkarabiliyoruz. Burada bulunan herkes kendi alanlarında uzmanlaşmış kişiler. Buraya gelecek kişiler mutfakta uzman olması gerekmiyor. Hobi olarak gören, mutfakta olmak isteyen herkes katılabilecek. Vereceğimiz sertifikalarla iş bulabilecekler. Herkese açık atölye çalışmalarımıza kayıt almaya başlıyoruz. MSM Düzce sayfamızda bunun takvimi yayınlanacak” şeklinde konuştu.

Alanında uzman isimler yemeklerini yarıştırdı

Düzce MSM Akademi’nin ilk kursiyerleri de Düzce’de herkesin bildiği isimler oldu. Ünlü oyuncusu Nurullah Çelebi, İnternet fenomeni Kerim Durkal, Düzce’nin Eltileri Nuray ve Nurten Bekoğlu, Avukat Servet Rutçi, Diş Hekimi Ulviye Dikmen, Düzce Olimpik Anneler Kadın Dayanışma Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız, Kara Hacı Musa Mahallesi Muhtarı Hanife Gür ve Bankacı Gülçin Akbaş’ın katıldığı ilk eğitimde Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Konuralp Pirinci Pilavı, Melengüççeği Tatlısını yaptı.

Düzce MSM Akademi, Eylül ayına kadar yemek atölyeleriyle mutfak severlere kısa eğitimler vermeye devam edecek.