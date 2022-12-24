Üniversiteli gençler sevgi evlerinde kalan çocukları sevindirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Fehmi Öney Sevgi evinde kalan kardeşlerini ziyaret ederek günlerini onlarla birlikte geçirdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurdunda konaklayan üniversite öğrencileri Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Fehmi Öney Sevgi evlerini ziyaret etti. Sevgi evlerinde kalan öğrenciler ile buluşan ve birlikte oyunlar oynayarak, sohbet eden üniversite öğrencileri onlarla bir günlerini geçirdi.