Üniversiteli gençler, şehri tanıyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen proje de üniversiteli gençler Abhaz Kültürünü yakından tanıdı. Abhaz yemeklerine kayıtsız kalamayan gençler, Abhazların danslarını da öğrendi.

Düzce Üniversitesinde okumak için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gençler için çalışma yapan Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi “Düzce’mi Tanıyorum” projesi hazırladı. Proje kapsamında birçok kültüre ev sahipliği yapan Düzce’de çeşitli zamanlarda farklı kültürleri öğrenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Üniversiteli gençler Abhazların yoğun olduğu Gölyaka ilçesine bağlı Süleyman Bey Köyü’nde Abhaz kültürü ile ilgili bilgiler aldılar. Abhaz tarihini Düzce Abhaz Kültür Derneği Başkanı İlhan Kıymet’ten dinleyen gençler ayrıca Abhazlara ait mutfak kültürünü de öğrendiler. Abhaz yemeklerine büyük ilgi gösteren gençler, Abhazların kendine özgü kıyafetlerini giyerek, danslarını da yapmaya çalıştılar.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi tarafından projelendirilen “Düzce’mi Tanıyorum” kapsamında üniversiteli öğrenciler, haftalık organizasyonlarla çeşitli kültürleri tanımaya gelecek günlerde de devam edecek.