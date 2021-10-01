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Üniversitelerarası lojistik vaka yarışmasında ikinci oldu

Mars Lojistik ve Lojistik Derneği iş birliğiyle 2004 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda Düzce Üniversitesi öğrencileri ikinci olma başarısı gösterdi.

DÜZCE 01.10.2021, 18:54
Üniversitelerarası lojistik vaka yarışmasında ikinci oldu

Mars Lojistik ve Lojistik Derneği iş birliğiyle 2004 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda Düzce Üniversitesi öğrencileri ikinci olma başarısı gösterdi.

Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması ile araştırmacı, meraklı ve yenilikçi gençlere fikirlerini aktaracağı bir ortam oluşturma, sektörü öğrencilere tanıtma ve öğrencilerin vaka çözümleme becerilerini geliştirme amaçlanıyor.

Yarışmada; Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri Mahmut Kahveci ve Batukan Yorulmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi Damla Bal’dan oluşan takım ikinci olmayı başardı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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